Представители «Талибана» напомнили, что в 2001 году осудили теракты 11 сентября

Кабул, 12 сентября. Представители «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) поделились отношением к терактам в 2001 году в США. Об этом рассказал член движения Сухейль Шахин.

Талибы напомнили, что осудили теракты 11 сентября, которые произошли 20 лет назад. По словам Шахина, движение планировало сотрудничать с США для выявления настоящих «закулисных виновников». Абдул Салам Заиф в то время работал послом в Пакистане. Шахин был его помощником.

«Мы созвали пресс-конференцию и осудили этот инцидент», — поделился талиб в интервью пакистанскому телеканалу.

Представители движения просили решить этот вопрос путем диалога, а не вторгаться в Афганистан. Однако США не прислушались. Теракты, которые организовала «Аль-Каида»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), «застигли врасплох» афганское правительство, подчеркнул Шахин.

Главы институтов Евросоюза накануне выразили поддержку США в борьбе с терроризмом в связи с 20-й годовщиной трагедии 11 сентября. В 2001 году преступники захватили два пассажирских самолета, которые врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке.

1 Организация запрещена на территории РФ.