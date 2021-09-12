Американец Джейкоб восхитился земляничным вареньем из России

Москва, 12 сентября. Американец Джейкоб попробовал варенье из земляники по русскому рецепту и поделился впечатлениями. Иностранца восхитил аромат.

Американец Джейкоб несколько лет жил в России и изучал культуру страны. Теперь иностранец пробует разные традиционные блюда, которые присылают его русские друзья, и рассказывает о них на своем канале «Американец о России» на платформе «Яндекс.Дзен». В этот раз Джейкоб поделился впечатлениями от домашнего варенья из земляники. Банку с угощением американцу передала бабушка его русской девушки.

«Открыл банку, сразу же почувствовал земляничный аромат. Взял ложку, а после попробовал земляничное варенье. Вкусно, даже я ожидал чего-то более сладкого, однако вкус и аромат ягод чувствуется прекрасно», — восхитился американец.

Также Джейкоб отметил приятную консистенцию продукта и подчеркнул, что варенье лучше всего есть с батоном и чаем, «то есть по-русски». Идеальным сочетанием ему показалось варенье из земляники с черным чаем без сахара. Тарелка с угощением была быстро опустошена, подытожил иностранец.

Осенью в России собирают урожай, который удалось вырастить за летние месяцы. Американец Джейкоб ранее попробовал грибную икру по-русски и поделился впечатлениями.