Кандидат экономических наук Голубев объяснил повышение ключевой ставки ЦБ РФ

Центробанк РФ по итогам заседания совета директоров в пятницу, 10 сентября, повысил ключевую ставку на 0,25% — до 6,75%. В разговоре с ФАН доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев объяснил политику Центрального банка страны.

Значение ключевой ставки повышено уже в пятый раз подряд. На данный момент ставка находится на максимальном уровне с сентября-октября 2019 года. Регулятор также изменил сигнал в заявлении по ключевой ставке — ЦБ допускает возможность ее дальнейших повышений на ближайших заседаниях.

По мнению эксперта, на данный момент главная цель денежно-кредитной политики ЦБ РФ заключается в таргетировании инфляции.

«Когда инфляция сокращается, Центробанк медленно сокращает ставку уже постфактум, то есть по результатам существенно снизившейся инфляции. Если же инфляция начинает разгоняться, то ЦБ более активно повышает процентную ставку для того, чтобы играть на опережение», — объясняет собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По последним данным, на конец лета текущего года годовая инфляция разогналась до максимального уровня за последние несколько лет. Тенденция на рост инфляции продолжается, начиная с конца прошлого года. По словам экономиста, весной нынешнего года ЦБ впервые за достаточно приличный период времени начал резко повышать процентную ставку. С этого времени она поднялась примерно в 1,5 раза.

«Поскольку мы не видим стабилизации инфляции и она продолжает месяц от месяца увеличиваться, это говорит о том, что политика ЦБ вряд ли в ближайшее время может претерпеть изменения. Судя по всему, можно прогнозировать дальнейшее повышение ставки», — отмечает Голубев.

В тоже время кандидат экономических наук добавил, если осенью текущего года будет наблюдаться постепенное замедление темпов инфляции, то, вероятнее всего, примерно на протяжении полугода ЦБ может взять паузу.

«В дальнейшем, если инфляция будет продолжать медленно сокращаться, это конец текущего года и начало 2022 года, то примерно через полгода ЦБ может вновь перейти к постепенному снижению инфляции, но для этого должны пройти один-два квартала тенденции на замедление», — объясняет специалист.

ФБА «Экономика сегодня» /

Однако сейчас о снижении инфляции говорить пока рано. До конца года в лучшем случае можно будет заметить ее стабилизацию на текущих уровнях. Да и о значительном изменении стратегии Банка России думать не приходится.

«Если рассматривать выбор между стимулированием экономического роста, который осуществляется через понижение ключевой ставки или таргетирование инфляции, как правило, при росте инфляции повышается ставка, то ЦБ неизменно выбирает второй вариант. Для него снижение темпов инфляции является более важной и приоритетной целью, чем стимулирование экономического роста», — говорит эксперт.

Поэтому, исходя из вышесказанного, Голубев делает вывод, что как минимум до конца текущего года и на определенной протяженности следующего года ожидать изменения тенденции в денежно-кредитной политике без изменения курса в экономике не придется.

Ранее заместитель министра финансов Владимир Колычев заявил, что дополнительные социальные выплаты в России не окажут значимого воздействия на уровень инфляции до конца года. По его словам, структура дополнительных затрат смещена в сторону социальных пособий, которые способны привести к росту потребительского спроса.