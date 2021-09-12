Япония направила истребители для сопровождения российского Ан-26 у своих границ

Токио, 12 сентября. Японские истребители были подняты в воздух для сопровождения российского самолета Ан-26, сообщает минобороны страны.

Как утверждают в ведомстве, военно-транспортный самолет якобы дважды нарушил воздушное пространство Японии. Инцидент произошел в воскресенье, 12 сентября, у северного острова Хоккайдо.

По информации агентства Kyodo, Министерство иностранных дел Японии уже уведомило о произошедшем российских дипломатов, выразив им свой протест. Журналисты также отмечают, что самолет, якобы нарушивший японские границы, был гражданским.

Российско-японские отношения переживают кризис в связи с претензиями Токио на Курильские острова. Тем не менее глава внешнеполитического ведомства Японии Тосимицу Мотэги ранее призвал продолжить конструктивные переговоры с Москвой, чтобы создать необходимые условия для подписания мирного договора.