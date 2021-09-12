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Япония направила истребители для сопровождения российского Ан-26 у своих границ

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 14:44
Армия
Япония направила истребители для сопровождения российского Ан-26 у своих границ

Токио, 12 сентября. Японские истребители были подняты в воздух для сопровождения российского самолета Ан-26, сообщает минобороны страны.

Как утверждают в ведомстве, военно-транспортный самолет якобы дважды нарушил воздушное пространство Японии. Инцидент произошел в воскресенье, 12 сентября, у северного острова Хоккайдо.

По информации агентства Kyodo, Министерство иностранных дел Японии уже уведомило о произошедшем российских дипломатов, выразив им свой протест. Журналисты также отмечают, что самолет, якобы нарушивший японские границы, был гражданским.

Российско-японские отношения переживают кризис в связи с претензиями Токио на Курильские острова. Тем не менее глава внешнеполитического ведомства Японии Тосимицу Мотэги ранее призвал продолжить конструктивные переговоры с Москвой, чтобы создать необходимые условия для подписания мирного договора.

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россия япония ан-26
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