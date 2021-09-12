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Арбитр Франковский назначен на матч ЛЧ между «Челси» и «Зенитом»
Спорт
Арбитр Франковский назначен на матч ЛЧ между «Челси» и «Зенитом»
Global Look Press  /  Piotr Matusewicz/Keystone Press Agency

Ньон, 12 сентября. Польский арбитр Бартош Франковский назначен на матч первого тура групповой стадии Лиги чемпионов между петербургским «Зенитом» и лондонским «Челси».

Помогать главному арбитру будут Марчин Бонек и Якуб Винклер, резервным судьей назначен Кшиштоф Якубик, за систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать немецкий специалист Марко Фриц и итальянец Марко Ди Белло, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матч между победителем Лиги чемпионов сезона-2020/21 и сине-бело-голубыми состоится 14 сентября в Лондоне, старт — в 22:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо сыграют в стартовом матче группового этапа ЛЧ против лондонцев. Международная федерация футбола (ФИФА) отменила запрет на участие в матчах футболистов национальной команды Бразилии.

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футбол Зенит лига чемпионов челси
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