Система водоснабжения Ливана приблизилась к коллапсу на фоне краха экономики

Бейрут. 12 сентября. Провинциальные города Ливана получают доступ к водоснабжению лишь на несколько часов раз в двое суток. Кризис в поставках воды вытекает из проблемы нехватки топлива для электростанций, питающих водонасосные установки и очистные сооружения.

Коммунальные проблемы в полной мере актуальны и для состоятельных граждан: дом семьи Кассар в элитном зеленом районе Бейрута еще несколько месяцев назад был приемлемо обеспечен электричеством и водой на фоне общего кризиса.

«Вы не можете помыть овощи, вы не можете спустить воду в туалете, вы не можете принять душ, вы не можете вымыть руки. Это очень большое неудобство. Наверное, никогда еще не было так плохо с точки зрения общих условий жизни», — сообщил 23-летний представитель семьи.

“It’s probably not the cleanest, but at the end of the day, if you’ve got no solution, all you want is a temporary fix.”



Sharp drop in Lebanon’s water supply raises health concerns https://t.co/4EkK2oU3yT pic.twitter.com/OWnzlGpDMt — The National (@TheNationalNews) September 12, 2021

Одним из выходов для рядовых ливанцев является приобретение воды у частных поставщиков, однако цены на данную услугу растут пропорционально падению доходов населения. По оценкам ЮНИСЕФ, в настоящий момент около 2,4 миллиона человек в Ливане испытывают нехватку воды. Сейчас организация оказывает поддержку четырем ливанским заводам по производству питьевой жидкости, реставрируя скважины, заменяя и ремонтируя насосы и закупая топливо и хлор.

Финансирование данного поддерживаемого ЕС проекта закончилось в июне 2020 года, однако ЮНИСЕФ запросил чрезвычайный кредит в размере 1 миллиона долларов США до получения дополнительных средств.

«Мы лишь выигрываем немного времени для тех, кто должен найти долгосрочное решение», — заявила заместитель главы ЮНИСЕФ в Ливане Этти Хиггинс.

An explainer on how Lebanon is running out of water https://t.co/4QQYoOJhHM — Jaya Prajapati (@Jaya111176) September 12, 2021

Проблема подачи воды тесно связана с нехваткой электропитания. Энергия, выработанная государственными электростанциями, существенно дешевле частной генераторной. Однако население поставлено в безвыходное положение в связи с веерными отключениями.

«Мы можем выкачивать воду из глубины до 450 метров с помощью государственного электричества, после этого мы начинаем терять деньги (стоимость затраченного топлива станет превышать стоимость добытой воды — прим. ред.). Но если мы работаем с генераторами, то это происходит, когда мы углубляемся более чем на 100 метров», — сказал глава водоканала Южного Ливана Васим Дахер.

Многие жители соорудили себе резервуары, пополняемые дождевой, покупной и водопроводной водой, однако это не полноценное решение. Однако данная проблема касается не только частных домохозяйств: от перебоев не защищены и социальные учреждения, такие как больницы, школы, тюрьмы, детские дома и так далее.

Отсутствие доступа к чистой воде повышает риск вспышек заболеваний, передаваемых через жидкость, включая острую водянистую диарею и болезни, давно искорененные в Ливане, такие как холера.

Lack of access to safe water heightens the risk of outbreaks of waterborne disease, including acute watery diarrhoea and diseases long eradicated in Lebanon, such as cholera.



Full story here w/ @RedaMahmoud87

https://t.co/AkFRAdXLcC — Sunniva Rose (@Sunniva_Rose) September 12, 2021

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), диарея, зачастую вызываемая бактериями, является второй по распространенности причиной смерти детей в возрасте до пяти лет.

Водопроводная вода обычно не использовалась в Ливане для питья, поскольку считается небезопасной, однако запросы к ее качеству снижаются вместе с ее доступностью. Местные власти не контролируют качество воды, продаваемой частными компаниями.

«Она может быть плохо обработана и содержать фекальные кишечные палочки или патогенные микроорганизмы, способные повлиять на здоровье людей», — сказал Надим Фараджалла, директор программы по изменению климата и окружающей среде Института Иссама Фареса при Американском университете Бейрута.

Ливан находится в усугубляющихся экономическом и политическом кризисах с осени 2019 года. Деградация ситуации ускорилась после взрывов в порту Бейрута и последующей отставки правительства летом 2020 года. К настоящему моменту национальная валюта обесценилась более чем в 13 раз и почти 80% населения находятся за чертой бедности.

Недостаток топлива при усугубляющейся нищете привел к росту количества преступлений: люди перехватывают и грабят бензовозы, а на заправках фиксируются случаи перестрелок и иных стычек. Более того, в городе Аккар конфликт местных жителей рядом с цистерной контрабандного топлива привел к взрыву резервуара и гибели десятков человек.