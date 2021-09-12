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Система водоснабжения Ливана приблизилась к коллапсу на фоне краха экономики
Весь мир
Система водоснабжения Ливана приблизилась к коллапсу на фоне краха экономики
Global Look Press  /  Bilal Jawich/XinHua

Бейрут. 12 сентября. Провинциальные города Ливана получают доступ к водоснабжению лишь на несколько часов раз в двое суток. Кризис в поставках воды вытекает из проблемы нехватки топлива для электростанций, питающих водонасосные установки и очистные сооружения.

Коммунальные проблемы в полной мере актуальны и для состоятельных граждан: дом семьи Кассар в элитном зеленом районе Бейрута еще несколько месяцев назад был приемлемо обеспечен электричеством и водой на фоне общего кризиса.

«Вы не можете помыть овощи, вы не можете спустить воду в туалете, вы не можете принять душ, вы не можете вымыть руки. Это очень большое неудобство. Наверное, никогда еще не было так плохо с точки зрения общих условий жизни», — сообщил 23-летний представитель семьи.

Одним из выходов для рядовых ливанцев является приобретение воды у частных поставщиков, однако цены на данную услугу растут пропорционально падению доходов населения. По оценкам ЮНИСЕФ, в настоящий момент около 2,4 миллиона человек в Ливане испытывают нехватку воды. Сейчас организация оказывает поддержку четырем ливанским заводам по производству питьевой жидкости, реставрируя скважины, заменяя и ремонтируя насосы и закупая топливо и хлор.

Финансирование данного поддерживаемого ЕС проекта закончилось в июне 2020 года, однако ЮНИСЕФ запросил чрезвычайный кредит в размере 1 миллиона долларов США до получения дополнительных средств.

«Мы лишь выигрываем немного времени для тех, кто должен найти долгосрочное решение», — заявила заместитель главы ЮНИСЕФ в Ливане Этти Хиггинс.

Проблема подачи воды тесно связана с нехваткой электропитания. Энергия, выработанная государственными электростанциями, существенно дешевле частной генераторной. Однако население поставлено в безвыходное положение в связи с веерными отключениями.

«Мы можем выкачивать воду из глубины до 450 метров с помощью государственного электричества, после этого мы начинаем терять деньги (стоимость затраченного топлива станет превышать стоимость добытой воды — прим. ред.). Но если мы работаем с генераторами, то это происходит, когда мы углубляемся более чем на 100 метров», — сказал глава водоканала Южного Ливана Васим Дахер.

Многие жители соорудили себе резервуары, пополняемые дождевой, покупной и водопроводной водой, однако это не полноценное решение. Однако данная проблема касается не только частных домохозяйств: от перебоев не защищены и социальные учреждения, такие как больницы, школы, тюрьмы, детские дома и так далее.

Отсутствие доступа к чистой воде повышает риск вспышек заболеваний, передаваемых через жидкость, включая острую водянистую диарею и болезни, давно искорененные в Ливане, такие как холера.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), диарея, зачастую вызываемая бактериями, является второй по распространенности причиной смерти детей в возрасте до пяти лет.

Водопроводная вода обычно не использовалась в Ливане для питья, поскольку считается небезопасной, однако запросы к ее качеству снижаются вместе с ее доступностью. Местные власти не контролируют качество воды, продаваемой частными компаниями.

«Она может быть плохо обработана и содержать фекальные кишечные палочки или патогенные микроорганизмы, способные повлиять на здоровье людей», — сказал Надим Фараджалла, директор программы по изменению климата и окружающей среде Института Иссама Фареса при Американском университете Бейрута.

Ливан находится в усугубляющихся экономическом и политическом кризисах с осени 2019 года. Деградация ситуации ускорилась после взрывов в порту Бейрута и последующей отставки правительства летом 2020 года. К настоящему моменту национальная валюта обесценилась более чем в 13 раз и почти 80% населения находятся за чертой бедности.

Недостаток топлива при усугубляющейся нищете привел к росту количества преступлений: люди перехватывают и грабят бензовозы, а на заправках фиксируются случаи перестрелок и иных стычек. Более того, в городе Аккар конфликт местных жителей рядом с цистерной контрабандного топлива привел к взрыву резервуара и гибели десятков человек.

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