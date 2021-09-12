Аналитик Блохин указал на личный интерес Волкера в громких заявлениях по «СП-2»

Москва, 12 сентября. Одной из причин заявления американского дипломата Курта Волкера о действиях США против «Северного потока — 2» может быть его личный интерес.

Такое мнение выразил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, комментируя громкое заявление Волкера о принятии Вашингтоном мер в отношении газопровода.

Проект «СП-2» уже достроен, поэтому и заблокировать его невозможно, подчеркнул Блохин. По его словам, главная цель американцев будет заключаться в стремлении сократить мощность трубопровода, пишет RT.

«Как мы можем использовать газ как «оружие», если потребитель хочет купить у нас продукт в определенном количестве?» — задался вопросом аналитик.

Также он отметил, что Волкер может иметь личный интерес в подобных высказываниях. Вполне вероятно, что экс-спецпредставитель Госдепа по Украине хочет занять какую-то должность, предположил Блохин.

Ранее дипломат из США заявил, что американская сторона попытается «наказать» Россию, если та будет использовать газ в качестве оружия.