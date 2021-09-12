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«Как в санатории»: госпитализированный с COVID-19 Киселев рассказал о самочувствии
Общество
«Как в санатории»: госпитализированный с COVID-19 Киселев рассказал о самочувствии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 12 сентября. Телеведущий Дмитрий Киселев поделился подробностями о состоянии здоровья на фоне заражения коронавирусной инфекции. Журналист заверил, что лечится в щадящем режиме.

Ведущий канала «Россия-1» Дмитрий Киселев был госпитализирован в клинику Москвы с симптомами COVID-19. Врачи диагностировали поражение легких журналиста, однако он настроен на скорейшее выздоровление. Киселев заверил, что чувствует себя комфортно под присмотром медиков.

«У меня довольно обширное поражение легких, тем не менее, благодаря прививке и ревакцинации, сценарий моей болезни идет по щадящему пути. Хотя, конечно, врачам приходится со мной поработать. <…> [Самочувствие. — прим.] хорошо. Чувствую себя как в санатории», — рассказал журналист.

Несмотря на бодрое состояние, Киселеву пришлось пропустить эфир программы «Вести недели». Телеведущий признался, что впервые оставил программу без своего участия по состоянию здоровья.

Киселев отметил, что был вынужден остаться в больнице и пропустить работу. Тем не менее, он обещал передать зрителям привет в специальном репортаже.

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здоровье киселев коронавирус
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