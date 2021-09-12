Культуролог Пархоменко оценил масштаб «Невской битвы» в Петропавловской крепости

Культурная жизнь Санкт-Петербурга продолжает радовать нас интересными развлекательными и одновременно познавательными мероприятиями. Об этом в интервью ФАН заявил культуролог Андрей Пархоменко. Эксперт лично посетил фестиваль «Невская битва», проходящий на территории Петропавловской крепости с 10 по 12 сентября 2021 года, и рассказал о своих впечатлениях в интервью нашему изданию.

«Вновь в Петропавловскую крепость съехались мастера традиционных ремесел и средневековые реконструкторы, — сказал он. — Среди них в том числе были и конные всадники, владеющие навыками специальных упражнений и турнирных противостояний. Но, помимо прочих ежегодных средневековых фестивалей, в этот раз были разыграны реконструкции сражений представителей Руси и Европы: как пешие сражения, так и конные баталии княжеской дружины против западных рыцарей».

В качестве примечания культуролог уточнил, что это — иное мероприятие, нежели похожий по названию ежегодный реконструкторский фестиваль «Битва на Неве», который также проводится на Заячьем острове и должен состояться в этом месяце.

«Что примечательно, фестиваль проходит под открытым небом, а вход бесплатный, — похвалил организаторов эксперт. — При этом мероприятия и ярмарка начинаются в 11 утра и заканчиваются в 20:00. Таким образом, избыточной толпы не возникает, потому что гости фестиваля могут посещать его в самое разное время. Но стоит отметить, что там не забывают и про правила безопасности, связанные с пандемией: проход на территорию фестиваля производится только с предъявлением свидетельства о вакцинации от коронавируса, о недавно перенесенной соответствующей болезни либо с ПЦР-тестом сроком не более трех дней. Ложкой дегтя для некоторых гостей стало то, что о соблюдении данных ограничительных мер мало где сообщалось».

Невские Новости / Светлана Дремина

В связи с этим собеседник ФАН предупредил, что гражданам, желающим посетить массовое мероприятие в период пандемии, следует заранее заботиться о подготовке соответствующих документов.

«А в ночь с 11 на 12 сентября власти Петербурга организовали жителям и гостям нашего города шоу «Поющие мосты», во время которого Дворцовый мост развели под композиции кантаты «Александр Невский» Сергея Прокофьева, — вспоминает Пархоменко. — Для меня это был интересный выходной. Подобные мероприятия в целом важны для населения, позволяют оригинальным образом провести свободные дни, скрасить и разнообразить повседневный быт».

Однако в данном случае, подчеркнул культуролог, празднование не было лишено и смыслового наполнения.

«Во-первых, это еще одно интересное и интерактивное обращение современных россиян к их истории, подпитка интереса к изучению прошлого своих предков. А еще, помимо того, что князь Александр Невский является выдающейся исторической фигурой, он канонизирован как православный святой (10 сентября в Лавре освятили мозаичную икону «Святые благовонные князья Федор Новгородский и Александр Невский»). Таким образом, в целом это трехдневное празднование как единая инициатива, отправной точкой которой стал указ Владимира Владимировича Путина, удивительным образом соединяет в себе и развлекательный аспект, и элемент светской культурной жизни, и одновременно духовную религиозную составляющую», — резюмировал эксперт.

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