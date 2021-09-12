Рост цен на квартиры в старом фонде может остановиться

Москва, 12 сентября. Цены на вторичном рынке жилья в сентябре 2021 года замедлили рост. Продавцы на фоне охлаждения спроса начали пересматривать стоимость лотов и повышать скидки.

Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших городах России в настоящее время составляет 91,9 тысячи рублей за квадратный метр. По сравнению с августом показатель вырос всего на 0,9%, а относительно прошлого года — на 16%, следует из данных ЦИАН.

Директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в беседе с изданием «Коммерсантъ» отметил, что старый фонд постепенно отвоевывает долю рынка у новостроек, которую он утратил во время действия программы льготой ипотеки. Риелтор обратил внимание, что еще в июне доля готовых квартир составляла 58,4% в структуре запросов, а сейчас она выросла до 63,9%.

Хусаинов добавил, что динамика роста цен замедляется, а средний размер дисконта при заключении сделок за три месяца увеличился с 2,7% до 3,1%. По его словам, в ближайшей перспективе рынок ожидает стагнация средних ценовых показателей.

Тем временем первичный рынок жилья в РФ начал «остывать». Однако, как пишет INFOX, имеющиеся на сегодня данные не позволяют дать оценку текущим тенденциям.

Экономист Константин Ордов ранее рассказал, как снижение спроса отразится на темпы ввода жилья в России. Специалист также оценил доступность недвижимости после изменения параметров льготных ипотечных программ.