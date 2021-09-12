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Инспектор ДПС погиб при исполнении служебного долга в Амурской области
Происшествия
Инспектор ДПС погиб при исполнении служебного долга в Амурской области
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Благовещенск, 12 сентября. Правоохранитель из Амурской области Вячеслав Шевалье погиб при задержании водителя, подозреваемого в совершении преступления.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, речь идет об инспекторе ДТП отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД по Амурской области лейтенанте полиции Вячеславе Шевалье. Во время дежурства на дороге в Архаринском районе им был остановлен автомобиль для проверки водителя на причастность к совершению преступления.

«В тот момент, когда к машине подошел инспектор, водитель возобновил движение и причинил полицейскому, который пытался этому помешать, телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении ведомства.

Нарушитель скрылся с места инцидента. Однако через несколько часов его местонахождение было установлено, мужчину задержали. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за квартирные кражи житель Хабаровского края. По данным следствия, в его машине могли находиться запрещенные к обороту на территории России вещества.

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