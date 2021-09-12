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Съедобную узбекистанскую вакцину испытывают на мышах
Общество

Ранее в 2021 году Центр геномики и биоинформатики Академии наук Республики Узбекистан занялся разработкой съедобной вакцины на основе томата. Ученые перенесли в клетку растения коронавирус с помощью клонирования.

Выбор на этот овощ пал отнюдь не случайно. Директор учреждения Забардаст Буриев объяснил решение ученых в том числе экономической целесообразностью. Он заявил, что подобная вакцина не требует особых условий для хранения и транспортировки, а также специального оборудования и большого количества персонала, поскольку томаты можно выращивать на плантациях. Помидоры, как и огурцы, обычно едят, не подвергая термической обработке, а значит, растительные белки не разрушаются. Кроме того, ученые предполагают, что съедобная вакцина при употреблении в пищу потенциально способна вызвать меньшее количество побочных эффектов.

Забардаст Буриев также сообщил, что в настоящее время уже ведутся доклинические испытания овощной вакцины на мышах.

«Первые результаты показывают, что у мышей вырабатывается иммунный ответ — это специфический иммуноглобулин G, RBD (структурный домен гликопротеина S (spike) вируса SARS-CoV-2 — примечание ФАН). Мы тестировали, проверили титр антител — антитела вырабатываются», — рассказал он.

В случае успешного завершения испытаний, вакцину начнут проверять на волонтерах. В Центре геномики и биоинформатики отметили, что для пациентов с аллергией разрабатываются препараты на основе других овощей. По словам Буриева, продолжительность действия такой «прививки» составит около 18 месяцев. Сам метод, разработанный учеными Академии наук республики, может быть применен не только на овощах.

«Сначала мы создали ДНК-вакцину. Потом, когда мы работали с растениями, мы создали векторную конструкцию из белка коронавируса. И большинство вакцин делается на основе этого S-белка. После того, как мы клонировали, мы поставили вектор для переноса на растения. Выбрали три растения: табак, томат, хлопчатник», — объяснил Забардаст Буриев.

Как будет усваиваться вакцина через табак и хлопок, можно ли будет ее курить или носить по праздникам, ученые не уточняют.

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узбекистан
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