Лукашенко раскритиковал наблюдателей от США и ЕС за отказ посетить учения «Запад-2021»

Минск, 12 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал наблюдателей от Соединенных Штатов и Европейского союза за отказ посетить стратегические учения «Запад-2021».

Совместные маневры России и Белоруссии «Запад-2021» стартовали 10 сентября и продлятся до 16 сентября. По словам Лукашенко, приглашения были направлены «всем». Несмотря на их отказ приехать, «они все видели», заявил белорусский лидер 12 сентября.

«То, что они специально не приехали, это такая мелкотравчатая позиция», — цитирует Александра Лукашенко агентство БелТА.

Также глава Белоруссии отметил готовность страны приобрести зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» у России. По его словам, этот вопрос поднимался во время недавних переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.