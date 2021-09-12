Президент России планирует наблюдать за учениями «Запад-2021» на следующей неделе

Москва, 12 сентября. Российский президент Владимир Путин намерен на следующей неделе следить за учениями «Запад-2021», сообщили журналисты.

Он посетит полигон Мулино в Нижегородской области, где сможет наблюдать за отработкой маневров. Также глава государства примет участие в совещании с членами кабмина и проголосует на выборах в Государственную думу. Все мероприятия запланированы на следующую неделю.

Ранее российский лидер принял участие в церемонии открытия мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной», расположенном на Чудском озере. Путин напомнил, что исторические события, связанные с фигурой правителя, не смогли сломать Русь.