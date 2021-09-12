Власти Гаити взяли еще год на разработку новой Конституции

Порт-о-Пренс, 12 сентября. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри и лидеры основных политических партий заявили, что представят новый проект Конституции через год. В это время руководство страной будет осуществляться временным правительством, сообщает портал Infobae.

Infobae | Acuerdan un año de plazo para la transición en Haití tras la muerte del presidente Moise https://t.co/uNuvluHdPZ pic.twitter.com/eXvwwgzbCV — Portal Diario (@PortalDiarioAR) September 12, 2021

Соглашение, которое было подписано Анри и политическим партиями, предусматривает проведение выборов не позднее конца 2022 года и приход новых властей в начале 2023 года. Сам премьер-министр назвал договоренности «амбициозными и многообещающими» и заверил, что они предполагают «разрыв с прошлым».

«Я уверен, что это соглашение позволит вести дела государства в согласии в течение промежуточного периода, а также вернет страну к нормальному функционированию демократических институтов в безопасной среде», — сказал он.

Одним из важнейших пунктов новой Конституции станет создание национального учредительного собрания, которое будет состоять из 33 членов, выдвинутых различными учреждениями и организациями.

Убийство президента

На Гаити усугубился политический кризис после убийства президента Жовенеля Моиза 7 июля. Группа вооруженных лиц вломилась в частную резиденцию в Порт-о-Пренсе и расстреляла главу государства и его жену.

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Согласно информации силовых служб, покушение на президента планировалось с ноября 2020 года в штаб-квартире охранной компании CTU Security в Майами. Изначально Моиза хотели похитить, чтобы к власти пришел нынешний премьер-министр Клод Жозеф. Главными организаторами выступали врач, проживающий в США, Кристиан Эмманюэль Санон, и бывший сенатор Джон Жоэль Жозеф. На данный момент арестовано по меньшей мере 26 человек, в том числе 18 бывших колумбийских солдат.