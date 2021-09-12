Визит Валентины Матвиенко в Таганрог обозначил вектор развития города

Ростов-на-Дону, 12 сентября. Накануне Ростовскую область посетила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. В ходе рабочей поездки она побывала в Таганроге, где ознакомилась с программой комплексного развития приморского города.

Глава Совета Федерации отметила проблемы, которые требуют комплексного подхода и сообщила, что Таганрог включен в программу развития туристических кластеров.

«Благодаря развитию туристической инфраструктуры, возрастет и привлекательность города, следовательно, количество туристов и рабочих мест, что станет важной частью городской экономики», — сказала Валентина Матвиенко.

В осмотре Таганрога Валентину Матвиенко сопровождал глава донского региона Василий Голубев. Он отметил, что по всем острым вопросам обозначены пути решения.

«Таганрог нуждается в ливневой канализации, сейчас темы водоснабжения и водоотведения взяты на дополнительную проработку. Проложили новые трамвайные, всего будет проложено 46 км путей через год», — заключил губернатор.

В процессе осмотра города Чехова и Раневской, Валентина Матвиенко отметила, что необходимо привести в порядок Пушкинскую набережную и Морской торговый вокзал, а также возобновить водное сообщение Таганрог-Ростов и Азов-Ейск.

Ранее ФАН сообщал, что жительница Таганрога добилась повышения пенсии через прокуратуру. До этого женщина неоднократно обращалась в Пенсионный фонд своего города с просьбой включить в трудовой стаж неучтенных периодов работы, но получала отказы по незаконным основаниям.