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Каис Саид выступил против вмешательства Запада в политическую ситуацию Туниса
Весь мир
Каис Саид выступил против вмешательства Запада в политическую ситуацию Туниса
Федеральное агентство новостей  /  © Jdidi wassim

Тунисский лидер Каис Саид на фоне растущего давления со стороны западных правительств, которые потребовали восстановить конституционный порядок, заявил, что страна не приемлет никакого иностранного вмешательства.

Президент в ходе встречи с зарубежными делегациями подчеркнул, что принимает основанные на народной воли решения, не требующие обсуждений и тем более переговоров с третьими сторонами. Тунис — суверенное государство, поэтому наблюдатели не имеют права встревать в происходящее.

В конце июля Каис Саид заморозил полномочия парламента, снял неприкосновенность с депутатов и уволил премьера Хишама Машиши. Правящая исламистская партия «Ан-Нахда» заявила о «государственном перевороте против Конституции». Другие политические объединения поддержали президента, который, по их мнению, в свете экономического кризиса скорректировал национальный курс.

Что думает Запад

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Борель встретился с Каисом Саидом и призвал североафриканского лидера вернуть парламент.

«Я передал президенту европейскую озабоченность относительно сохранения завоеваний демократии в Тунисе, которая является единственным способом обеспечить стабильность и процветание страны», — добавил глава дипломатии.

Необходимо уважать свободную законодательную власть, функционирование которой невозможно без возобновления работы парламентариев. При этом чиновник ЕС подчеркнул, что республика восстанавливает институциональную стабильность, сохраняя демократические идеалы.

Жозеп Борель отметил приверженность Евросоюза укреплению народовластия в Тунисе, уважению правового государства и основных свобод. Заявление прозвучало после призыва США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии (G7) быстро назначить премьера и вернуться к конституционной системе, в которой избранный парламент играет большую роль.

Ранее американские делегации посетили североафриканскую республику, чтобы напомнить Каису Саиду о необходимости идти по демократическому пути и ускорить формирование нового правительства.

Мнения внутри страны

Ряд местных политических партий и деятелей осудили намерения национального лидера приостановить действие Конституции 2014 года и изменить политическую систему путем внесения поправок посредством референдума. Демократическое движение считает, что Каис Саид должен разъяснить общественности собственную позицию.

Депутаты назвали происходящее в стране индивидуальными попытками изменить договор и использовать гнев тунисцев для навязывания политического выбора. Бывший министр Мохаммед Аббу не согласился с приостановлением действия основного закона, заявив, что поправки можно внести при будущем избранном парламенте. По его словам, изначальная цель заключалась в устранении коррупции, а не изменении Конституции под президента.

Генеральный секретарь Республиканской партии Иссам аш-Шабби заявил, что будущее политической системы — национальный вопрос, поэтому Каис Саид не должен изменять курс страны в соответствии с собственными убеждениями. Другой депутат назвал «плач по поводу действующей Конституции» ловушкой, которая раскалывает власть и создает кризисы, а не предлагает решения тунисцам.

Дорожная карта

Всеобщий профсоюз (UGTT) объявил, что эксперты подготовили план дальнейшего управления чрезвычайным этапом в североафриканской стране. Согласно дорожной карте, было предложено организовать обсуждения между президентом и гражданскими объединениями, чтобы ускорить формирование компетентного правительства.

Профсоюз также призвал создать консультативный орган, который разработает правовое видение реформы политической и избирательной систем, а также Конституции с учетом необходимости установления срока для чрезвычайных мер.

Кроме того, требуется решить судьбу нынешнего парламента, начать срочные экономические реформы, подготовить дополнительный бюджет на этот год, тщательно изучить текущее финансовое положение страны и разобраться с кредитами.

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