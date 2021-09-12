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«Мне сломали нос»: Путин объяснил, почему бросил бокс в детстве

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 14:07
Общество
«Мне сломали нос»: Путин объяснил, почему бросил бокс в детстве
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 12 сентября. Президент России Владимир Путин рассказал, что в детстве занимался боксом, однако сломанный нос вынудил его уйти в другую дисциплину единоборств.

В рамках беседы главы государства со спортсменами-олимпийцами в Кремле, кадры которой были показаны в эфире телеканала «Россия-1» в воскресенье в программе «Москва. Кремль. Путин», он рассказал, что в детстве посещал секцию бокса. Однако занятия не продлились длительное время.

«Мне на третьей-четвертой тренировке сломали нос», — объяснил президент РФ.

Он добавил, что не стал обращаться за помощью к врачам. После того как сломанный нос зарос и восстановился, Путин решил, что ему стоит заняться борьбой.

Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин наградил золотых медалистов Олимпийских игр в Токио. Церемония состоялась в Екатерининском зале Кремля.

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путин бокс спорт борьба
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