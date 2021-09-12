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Украине придется сотрудничать с Россией в сфере авиапромышленности
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Технологии
Украине придется сотрудничать с Россией в сфере авиапромышленности
Pr Scr youtube.com  /  Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Киев, 12 сентября. В украинской столице состоялась выставка, где была представлена государственная целевая научно-техническая программа развития отрасли авиастроения. План, рассчитанный на период с 2021 по 2030 годы, обещает Украине настоящее авиационное чудо, пишет «ПолитПазл».

Авторы законопроекта, подписанного правительством Незалежной, во главу угла ставят создание новых авиадвигателей, сохранение уже существующих рабочих мест и открытие новых шести тысяч вакансий, а также разработку совершенно новой техники и реализацию проектов в сотрудничестве с Западом.

Наполеоновские планы Киева все же вызывают вопросы. Сегодня Украина может похвастаться лишь двумя функционирующими предприятиями, так или иначе связанными с авиапромом.

Речь идет о ГП «Антонов» и запорожском заводе «Мотор Сич». Они оба совсем недавно были процветающими промышленными гигантами, получающими миллиардную прибыль, а сейчас находятся в бедственном положении.

К такому результату привел отказ Украины от сотрудничества с Россией. «Антонов» и «Мотор Сич» практически одновременно утратили ключевой рынок сбыта и поставщика комплектующих. Теперь на Украине нет замкнутого цикла производства самолетов.

Выйти из этого кризиса самостоятельно невозможно, а Запад не спешит помогать, предпочитая наблюдать за тем, как бывшие конкуренты «сыпятся» на глазах. Сколько веревочке не виться, но все равно у Украины вероятно нет другого выхода, кроме как обратиться к РФ.

Ранее на украинских политиков надели маски из Iphone X и заставили говорить.

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Все новости / Технологии / Украине придется сотрудничать с Россией в сфере авиапромышленности
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