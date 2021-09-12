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Путин считает, что судьи ОИ-2020 должны объяснить оценки по художественной гимнастике
Спорт
Путин считает, что судьи ОИ-2020 должны объяснить оценки по художественной гимнастике
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 12 сентября. Президент России Владимир Путин считает, что судьи могли бы показать протоколы с оценками по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

«Это не военные учения, почему бы не показать протоколы. Покажите, как выставляются оценки», — заявление лидера прозвучало на телеканале «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Путин также выразил недовольство, что в результате судьи даже не удосужились показать протоколы.

На токийских Играх — 2020 россиянка Дина Аверина выиграла серебряную медаль в личном многоборье, уступив израильской спортсменке Линой Ашрам, которая во время выступления с лентой допустила ошибку — потеряла предмет. Российские гимнастки впервые за 25 лет не смогли выиграть награды наивысшей пробы. Многие эксперты посчитали такое судейство нечестным.

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путин художественная гимнастика линой ашрам дина аверина
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