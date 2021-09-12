Сериал «Ход королевы» получил семь премий «Эмми»

Нью-Йорк, 12 сентября. Американский сериал «Ход королевы» получил большинство призов на церемонии Creative Arts Emmy Awards в США.

Сериал победил в семи категориях, включая операторскую работу, работу художника-постановщика, грим и прически. Жюри также отметило сериалы «Мандалорец», «Поза», «Тед Лассо» и «ВандаВижен».

Creative Arts Emmy Awards — техническая разновидность премии «Эмми». Она присуждается за достижения в определенных узкоспециальных областях. Призы в номинациях «Лучший драматический сериал» и «Лучший комедийный сериал» раздадут 20 сентября.

Сериал «Ход королевы» вышел в октябре прошлого года на Netflix и получил широкое признание зрителей. Кроме того, картина спровоцировала резкий интерес к шахматам. Так, число пользователей игровой платформы Chess.com с декабря 2020 года выросло с 50 млн до 72 млн.

В июле десятую номинацию на «Эмми» получил телеканал RT. В список претендентов на престижную награду попал VR-фильм «Уроки Аушвица».