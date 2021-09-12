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Путин рассказал Лукашенко о зенитных ракетных комплексах С-500 «Прометей»
Армия
Путин рассказал Лукашенко о зенитных ракетных комплексах С-500 «Прометей»
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Минск, 12 сентября. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсуждали возможности зенитных ракетных комплексов С-500 «Прометей».

По словам Лукашенко, тема поднималась на переговорах в Москве. Во время визита на полигон Обуз-Лесновский, где проходит один из основных этапов учений «Запад-2021», он отметил, что стороны уже согласовали перечень вооружения, которое к 2025 году будет передано белорусской армии. На этом фоне президент добавил, что Москва и Минск, среди прочего, обсуждают вопрос поставок российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Ранее военкор Юрий Котенок призвал Россию продавать Белоруссии С-400 без оглядки на Запад. По его словам, такое решение позволит уничтожать пилотируемую и беспилотную военную авиацию потенциальных противников еще до ее подлета к границам РФ. Кроме того, использование Минском «Триумфов» позволит создать общую российско-белорусскую систему противовоздушной обороны.

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Все новости / Армия / Путин рассказал Лукашенко о зенитных ракетных комплексах С-500 «Прометей»
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