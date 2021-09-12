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Доступ МАГАТЭ к камерам на иранских ядерных объектах будет восстановлен
Экономика
Доступ МАГАТЭ к камерам на иранских ядерных объектах будет восстановлен
flickr.com  /  IAEA Imagebank

Тегеран, 12 сентября. Ядерные объекты на территории Ирана будут снова наблюдаться сотрудниками МАГАТЭ.

Власти Ирана намереваются восстановить доступ Международного агентства по атомной энергии к камерам, установленным на объектах с ядерным топливом. Об этом пишет ТАСС.

Согласно информации руководителя Организации по атомной энергии Ирана Мохаммада Эслами, для технической реализации процедуры будет использована техгруппа МАГАТЭ.

Генеральный директор международной организации Рафаэль Гросси провел переговоры с главой ОАЭИ по данному вопросу. Отмечается, что в скором времени руководитель МАГАТЭ должен прибыть в столицу Ирана Тегеран, чтобы провести дополнительные переговоры с правительством государства.

Для проведения встречи с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на территорию страны прибыл председатель правительства Ирака Мустафа аль-Казыми. Стороны могут обсудить вопросы энергетического сотрудничества и безопасности в регионе.

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иран магатэ наблюдение ядерные объекты
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