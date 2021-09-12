Лукашенко рассказал, о чем до ночи разговаривал с Путиным в Кремле

Минск, 12 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Российской Федерации Владимир Путин во время встречи в Кремле до ночи обсуждали строительство объектов и вопросы вооружений.

Соответствующее заявление лидер сделал, отвечая на вопросы журналистов на полигоне Обуз-Лесновский, где прошел один из этапов совместного стратегического учения России и Белоруссии «Запад-2021».

«Затянула конкретика — от строительства объектов (в том числе космодром Восточный. — Прим. ред.), заканчивая вопросом вооружений. Мы обсуждали эти проблемы», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее глава государства рассказал, что Белоруссия готова к переговорам с Западом. Однако диалог состоится после снятия ограничительных мер, добавил он.