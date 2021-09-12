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Поддержавшего воссоединение Крыма с Россией активиста задержали в Праге

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 14:27
Происшествия
Поддержавшего воссоединение Крыма с Россией активиста задержали в Праге
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Прага, 12 сентября. Активист Александр Франчетти был задержан на территории воздушной гавани чешской столицы, сообщили журналистам в Крыму.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на полуострове, речь идет об активисте, который в 2014 году поддержал воссоединение Крыма с Россией.

По словам главы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александра Молохова, по всей видимости, власти Чехии приняли решение «выслужиться перед украинскими неонацистами».

«Сегодня в пражском аэропорту был незаконно задержан известный герой «Крымской весны» Александр Франчетти», — заявил Молохов в беседе с изданием.

Он уточнил, что украинские власти неоднократно выдвигали против Франчетти обвинения.

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крым задержание активист
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