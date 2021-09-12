Украина надеется возродить деградировавшую авиапромышленность

Киев, 12 сентября. Правительство Украины утвердило госпрограмму по развитию авиационной отрасли.

Государственную целевую научно-техническую программу развития авиапромышленности на период с 2021 по 2030 годы приняли украинские министры. Политическое руководство страны поставило перед собой амбициозные задачи по достижению новых высот в авиастроении, однако суровые реалии делают данный проект бесперспективным. Об этом пишет РИА Новости.

Предполагается, что в рамках инициативы в стране будет сохранено 50 тыс. рабочих мест в авиасекторе. Помимо этого, в течение десяти лет Украина дополнит рынок 6 тыс. новых позиций. Также Киев приступит к серийному выпуску летательных аппаратов, авиационных силовых агрегатов и техники другого назначения.

Украинской промышленности обещают инновационные грузовые самолеты, вертолет национального производства, а также гражданские беспилотники и авиатренажеры.

При этом сейчас данный сегмент экономики страны находится в тотальном упадке. До начала 2014 года наиболее стабильной оставалась деятельность компании «Мотор Сич», однако впоследствии концерн также начал испытывать трудности. Это отчетливо проявилось после конфликта украинских властей с китайскими предпринимателями.

Конвейер по производству самолетов на Украине фактически завершил свою работу в 2015 году, не предоставив партнерам с того времени ни одного воздушного судна. Очевидно, что Киеву даже не с чего стартовать, но задачи поставлены грандиозного масштаба. Это создает ощущение того, что истеблишмент страны попросту пытается «выбить» необходимое финансирование. Для этого власти используют в том числе обычных граждан.