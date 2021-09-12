Памфилова сообщила о готовности избирательной системы к голосованию на более чем 99%

Москва, 12 сентября. Российская избирательная система подготовлена к предстоящему голосованию практически на 100%, заявила руководитель Центризбиркома Элла Памфилова.

Она сообщила о готовности на более чем 99%. Комиссии осталось подготовить списки избирателей и проверить участки для голосования на предмет приспособленности к процессу, пояснила Памфилова.

«Пока еще на 99% с хвостиком, поскольку нам еще предстоит привести в порядок списки и так далее. Посмотреть, насколько участки подготовлены с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности, все ли оснащено средствами индивидуальной защиты», — рассказала она.

Ранее глава ЦИК прокомментировала процедуру аккредитации для журналистов на выборы. Признанные в России иностранными агентами издания также получат допуск к освещению процесса голосования. СМИ с таким статусом никак не будут поражаться в правах, подчеркнула Памфилова.