Лукашенко подтвердил готовность начать переговоры с Западом

Минск, 12 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие для переговоров с Западом. Об этом глава государства заявил участникам совместных стратегических учений с РФ.

Белорусский лидер выступил на обучающих мероприятиях «Запад-2021», которые проходят с 10 по 16 сентября на военных полигонах двух стран. По словам Лукашенко, Минск готов к переговорам с Западом. Однако диалога не получится, пока не прекратится действие санкций, подчеркнул президент Белоруссии.

Лукашенко назвал ограничения «безмозглыми», а также обвинил Запад в унижении белорусского народа. Глава государства отказался разговаривать, пока санкции не будут сняты.

Александр Лукашенко ранее встретился с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы Белоруссии Наталья Эйсмонт назвала переговоры максимально результативными.