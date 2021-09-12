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Новая девушка Павла Мамаева перестала скрывать пластические операции

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 13:32
Шоу-бизнес
Новая девушка Павла Мамаева перестала скрывать пластические операции
instagram.com  /  @nadihope

Москва, 12 сентября. Новая возлюбленная футболиста Павла Мамаева Надежда Санько рассказала о проделанной пластической операции, которая позволила ей увеличить губы без гиалуроновой кислоты.

После развода звезда спорта Мамаев перестал скрывать свои отношения с блогером Санько. Из-за большого внимания со стороны прессы после обнародования романа с футболистом модель не упускает возможности подробнее познакомить со своей персоной новых подписчиков.

Недавно она рассказала, что ложилась на стол к хирургу, чтобы улучшить свою внешность. Ей для поднятия верхней губы делали процедуру «булхорн».

«У меня был отличный хирург, и мне нравится его работа. Есть рубчики под носом, но это, видимо, такое место, где его нельзя избежать. Скоро попробую шлифануть их лазером, но они мне не мешают и даже нравятся», — рассказала блогер в Instagram.

Санько закрутила роман с Мамаевым уже после его скандального развода с женой Аланой, с которой он прожил в браке восемь лет. Звезды не смогли завершить свои отношения мирно, из-за чего последовала серия судов. Модели пришлось добиваться официальной выплаты алиментов на детей. Экс-супруга футболиста рассказала, что ее сын признался, как отец бил его по голове.

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мамаев футболист санько
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