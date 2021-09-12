Лукашенко: Белоруссия закупит российское вооружение на 1 млрд долларов

Минск, 12 сентября. Белоруссия намерена приобрести российское вооружение на сумму более миллиарда долларов, заявил глава республики Александр Лукашенко.

Во время визита на полигон Обуз-Лесновский, где проходит один из основных этапов учений «Запад-2021», президент отметил, что перечень вооружения уже согласован. Как ожидается, поставки будут полностью завершены уже к 2025 году.

Лукашенко также отметил, что Минск и Москва уделяют особое внимание вопросам обороны и безопасности. В этой связи, по его словам, обсуждались перспективы поставок в Белоруссию зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Ранее командующий ВВС и войсками ПВО страны генерал-майор Игорь Голуб уже заявлял о намерении Белоруссии перевооружить зенитно-ракетные войска, оснастив их «Триумфами». Он также отметил, что в 2021 году планируется принять на вооружение радиолокационные станции «Противник-Г» и «Восток».