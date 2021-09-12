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Лукашенко заявил, что Белоруссия начала переговоры с Россией по поставкам ЗРК С-400
Армия
Лукашенко заявил, что Белоруссия начала переговоры с Россией по поставкам ЗРК С-400
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 12 сентября. Минск ведет переговоры с Москвой по вопросу поставок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, тема С-400 также поднималась во время переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. Эти системы большой и средней дальности предназначены для уничтожения различных средств воздушно-космического нападения, включая гиперзвуковые ракеты. По словам военкора Юрия Котенка, Россия не видит препятствий для продажи С-400 Белоруссии. Однако Запад выступает против поставок российского «Триумфа» в другие государства.

Эти ЗРК приобрела Турция, однако подверглась давлению со стороны США. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от вооружения и даже грозил ввести санкции. Однако турецкие власти не поддались влиянию и призвали Запад признать покупку С-400 завершенным делом.

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