Киев, 12 сентября. Киев должен отказаться от использования кириллицы в пользу латиницы, уверен секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Он призвал страну перейти с кириллицы на латиницу. Секретарь уверен, изменения в письменности являются одной из фундаментальных вещей, которые якобы необходимо сделать Киеву.

Данилов также напомнил о собственной инициативе присвоить английскому языку статус второго государственного. По мнению советника, это «язык цивилизованного общения». Кроме того, представитель СНБО потребовал начать изучение английского в детских садах.

Ранее советник главы Офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович призвал переименовать «мову» в «руський» язык. По его словам, государственный язык наиболее близок к языку Киевской Руси.