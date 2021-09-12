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Секретарь СНБО Данилов призвал Украину перейти с кириллицы на латиницу

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 13:30
Политика
Секретарь СНБО Данилов призвал Украину перейти с кириллицы на латиницу
wikimedia.org / Администрация президента Украины / CC BY 4.0

Киев, 12 сентября. Киев должен отказаться от использования кириллицы в пользу латиницы, уверен секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Он призвал страну перейти с кириллицы на латиницу. Секретарь уверен, изменения в письменности являются одной из фундаментальных вещей, которые якобы необходимо сделать Киеву.

Данилов также напомнил о собственной инициативе присвоить английскому языку статус второго государственного. По мнению советника, это «язык цивилизованного общения». Кроме того, представитель СНБО потребовал начать изучение английского в детских садах.

Ранее советник главы Офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович призвал переименовать «мову» в «руський» язык. По его словам, государственный язык наиболее близок к языку Киевской Руси.

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украина снбо кириллица
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