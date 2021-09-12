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Ким Кардашьян заподозрили в воссоединении с Канье Уэстом из-за кожаного наряда
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян заподозрили в воссоединении с Канье Уэстом из-за кожаного наряда
instagram.com  /  @kimkardashian

Лос-Анджелес, 12 сентября. Модель Ким Кардашьян появилась на публике в смелом наряде из черной кожи и маски, скрывающей ее лицо. Эпатажный образ смутил поклонников звезды.

Голливудская звезда Ким Кардашьян регулярно удивляет поклонников необычными нарядами и смелыми фотосессиями. Недавно модель примерила один из самых экстравагантных образов, облачившись в кожу с ног до головы — даже ее лицо скрывала плотная кожаная маска. Странный наряд мгновенно привлек внимание фанатов.

Некоторые предположили, что Кардашьян решила не дожидаться Хэллоуина, чтобы выгулять необычную одежду, другие вовсе заподозрили, что звезда вернулась к мужу, рэперу Канье Уэсту. Об этом поклонники написали в комментариях к ее публикации в Instagram.

«Ким слишком долго была рядом с Канье»;

«Итак, я полагаю, вы снова вместе?»;

«Какой тайный сатанинский ритуал она посещает сегодня вечером, из всех ночей, в этом наряде?» — написали фолловеры.

Самые популярные шутки о наряде Кардашьян были построены на отсылках к сериалу «Американская история ужасов» — фанаты иронично интересовались, почему модель не призналась, что сыграла там одну из ролей. Стоит отметить, что звезда нашла необычный способ подписать фото эксцентричного образа, вместе комментария она оставила эмодзи в виде ножа.

Недавно Ким Кардашьян вновь спровоцировала слухи о воссоединении с мужем. Звезда появилась на концерте Канье Уэста в свадебном платье от Balenciaga.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ким Кардашьян заподозрили в воссоединении с Канье Уэстом из-за кожаного наряда
кардашьян уэст звезды
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