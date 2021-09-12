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Лукашенко договорился с Путиным о скорой встрече в Минске

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 13:38
Политика
Лукашенко договорился с Путиным о скорой встрече в Минске
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 12 сентября. Президент России Владимир Путин приедет с рабочим визитом в Минск в следующем месяце. Об этом сообщил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава республики посетил совместные стратегические учения РФ и Белоруссии «Запад-2021», которые проходят на полигоне «Обуз-Лесновский». Там он сообщил, что договорился с Владимиром Путиным о скорой встрече в Минске. Она должна пройти в октябре. Конкретные даты пока неизвестны.

Александр Лукашенко добавил, что президент России также примет участие в саммитах ОДКБ и СНГ.

Ранее пресс-секретарь главы Белоруссии Наталья Эйсмонт подвела итоги прошедшей встречи лидеров двух стран в Москве. Она назвала переговоры Лукашенко и Путина максимально результативными.

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Все новости / Политика / Лукашенко договорился с Путиным о скорой встрече в Минске
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