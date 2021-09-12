Пекин, 12 сентября. Ответы на два важнейших вопроса в деле по крушению Boeing MH17 могут снять подозрения о «причастности» России. Такое мнение выразили журналисты из Китая.

Нидерланды не так давно возобновили судебные заседания по делу MH17. Слушания вызвали новые разговоры о необъективности следствия и предвзятости судей по отношению к России. Авторы Baijiahao полагают, что официальное расследование не отвечает на ряд важных вопросов, без которых продолжать разбирательство не имеет большого смысла.

Россия неоднократно обвиняла голландских следователей в ангажированности и нежелании устанавливать реальные причины крушения пассажирского самолета над Донбассом, отмечают китайские обозреватели. Эксперты подчеркнули, что прокуратура Нидерландов продвигает версию о «причастности» российского ЗРК «Бук» к трагедии. Однако в выводах официального следствия присутствует масса несостыковок, а голландская сторона сотрудничает с Киевом, вместо рассмотрения материалов, которые предоставила Москва, приводит слова журналистов «ПолитРоссия».

«РФ отчаянно хочет поделиться с правоохранительными органами Нидерландов своей информацией, но ее игнорируют», — отмечают авторы.

Китайские аналитики предлагают ответить на два вопроса, которые могут поставить следствие в тупик. Первый — что США запечатлели на спутниковых снимках и по какой причине отказываются делиться кадрами. Второй вопрос касается Украины и почему она не закрыла воздушное пространство над Донбассом, где велись боевые действия.

Ранее скончался один из свидетелей, проходящих по делу MH17. Председательствующий судья Хендрик Стинхейс подтвердил такую информацию.