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Лукашенко заявил, что белорусско-российскому союзу не нужны лишние земли

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 13:30
Политика
Лукашенко заявил, что белорусско-российскому союзу не нужны лишние земли
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 12 сентября. Белорусско-российскому союзу не нужны лишние земли. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава республики выступил перед участниками учений «Запад-2021». Лукашенко посетил совместные стратегические обучающие мероприятия России и Белоруссии в воскресенье. Учения проходят с 10 по 16 сентября на военных полигонах двух государств.

Белорусский лидер ранее встретился с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры прошли 9 сентября в Кремле. Стороны согласовали 28 союзных программ по итогам встречи. Пресс-секретарь главы Белоруссии Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Россия-1» назвала переговоры результативными.

Представитель Лукашенко отметила, что президент охарактеризовал встречу как прорыв. В список согласованных программ входят проведение общей макроэкономической политики, углубление сотрудничества в информационной безопасности и других сферах.

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белоруссия лукашенко союз
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