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Матвейчев объяснил, почему полицейские в США поддерживают Трампа
Политика
Матвейчев объяснил, почему полицейские в США поддерживают Трампа
Nation-news  /  Кристина Акимочкина

BLM-протесты стали настоящим подарком для Демократической партии США на президентских выборах 2020 года. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Олег Матвейчев.

Экс-президент США Дональд Трамп посетил в Нью-Йорке пожарную часть и полицейский участок на Манхэттене, где его радостно поприветствовали работники этих служб. Участники встречи с бывшим главой государства спросили у него, будет ли тот вновь бороться за кресло в Овальном кабинете Белого дома. Трамп заявил, что не может в настоящее время прямо огласить свое решение из-за вопросов, связанных с финансированием кампании, однако заверил своих слушателей, что они будут счастливы.

«Однозначно ответить, что имел в виду Трамп, конечно же, нельзя, — подчеркнул Матвейчев. — Но, очевидно, он полагает, что люди из силовых структур поддержат его с большой охотой. Напомню, что один из важнейших конфликтов, который был в американском обществе во время президентских выборов, состоялся как раз между полицейскими, один из которых якобы задушил чернокожего преступника, и афроамериканцами. Соответственно, общество раскололось».

Политолог отметил, что демократов в ноябре 2020 года поддержали «черные и белые, которые чистили черным ботинки».

Матвейчев: Демпартию США поддержали «черные и белые, которые чистили черным ботинки»
Федеральное агентство новостей  / 

«Силовики и полицейское сообщество голосовали за республиканцев, — продолжил эксперт. — Пожарники также среди них: им часто приходится сталкиваться с возгораниями, устроенными в ходе кутежей темнокожего населения, и разгребать последствия. Так что Трамп правильно делает, что рассчитывает на их поддержку».

Собеседник ФАН также объяснил, с какой целью экс-президент США проводит встречи с потенциальными избирателями за три года до выборов.

«Чтобы его не забыли! — заявил Матвейчев. — Над Трампом до сих пор продолжает висеть угроза и банкротства, и даже ареста — так что вполне возможно, что его могут попытаться вышвырнуть из американской политики. Он очень опасен для вернувшихся к власти элит, которых он в свое время победил и поставил на место. Трамп просто вынужден сохранять свою популярность среди людей, которая является страховкой от всякого рода неприятных неожиданностей».

Ранее культуролог Андрей Пархоменко назвал причины и последствия «коронавирусных» теорий заговоров.

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Все новости / Политика / Матвейчев объяснил, почему полицейские в США поддерживают Трампа
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