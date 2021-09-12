«Шизовая тема»: русские рокеры выступили на стрим-фестивале в Кронштадте

Легенды русского рока собрались в Кронштадте, чтобы отметить юбилей Ленинградского рок-клуба.

«Кирпичи», Tequilajazzz, «АукцЫон» и «Сегодняночью» выступили на фестивале «Рокштадт», который прошел в онлайн-формате. Концерт состоялся в парке «Остров фортов» с ограниченным количеством зрителей. При этом стрим опен-эйра транслировался в группу социального комплекса «ВКонтакте».

«Так совпало, во-первых, есть хорошая территория — военно-исторический парк «Остров фортов». Очень хорошая команда, которая всегда готова к интересному креативу. Они сейчас говорят, что зародился новый фестиваль — «Рокштадт». Я думаю, он получит свое развитие», — считает глава Кронштадтского района Олег Довганюк.

Музыканты пожаловались, что выступать на небольшую публику не так захватывающе, как на «живом» концерте. Однако исполнители рады, что после периода локдаунов массовые мероприятия снова стали возрождаться.

«Не нравится, конечно. Но условия сегодняшнего времени таковы, что, увы, по-другому почти никогда не получается. Приходится терпеть и такое. Новая форма, ну и ладно. Учимся в ней как-то существовать», — высказался лидер группы Tequilajazzz Евгений Федоров.

Солист группы «Сегодняночью» Никита Козлов признал, что к новому формату привыкнуть непросто, но в целом настроен оптимистично.

«Если у тебя есть энергия внутри, то ты ее излучаешь и не важно, есть публика или нет», — считает он.

Не все музыканты критически отнеслись к стрим-фестивалю. Группа «Кирпичи» решила использовать плюсы «онлайна» во время исполнения своего нового альбома. Артисты активно взаимодействовали с камерами и устроили на сцене настоящее шоу для интернет-зрителей.

«Мы подготовили специальную программу. Мы будет играть все визуально и на запись. Это шизовая тема! Это как телеэфир, это совершенно отдельный жанр. Слава богу, в зале какой-то народ есть. Значит, визуальный контакт будет», — рассказал перед выступлением фронтмен группы Вася Васин.

«Рокштадт» в этом году был посвящен 40-летию Ленинградского рок-клуба. Из сообщества вышли такие известные группы, как «Кино», «ДДТ», «Аквариум» и другие. Фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша вспомнил, как работал в те годы, и поделился мнением о современных исполнителях.

«Нам тогда, в то время достаточно молодым, было очень здорово. Когда нам давали возможность выступить, мы были счастливы и рады. Сейчас немного другое время. Сейчас очень много клубов, все играют, но к сожалению не все группы интересные. Очень мало настоящих, драйвовых, талантливых, харизматичных», — считает музыкант.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский заявил, что с появлением фестиваля Кронштадт получил статус хранителя музыкальных традиций. По мнению государственного деятеля, это обязательно привлечет в город новых туристов.