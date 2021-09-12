Глава Примеры Тебас прокомментировал уход Месси из «Барселоны»

Барселона, 12 сентября. Президент чемпионата Испании (Примеры) Хавьер Тебас высказался на тему ухода аргентинского нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».

По словам руководителя лиги, в следующем сезоне по финансовым отчетам каталонского клуба станет понятно, мог ли остаться звездный форвард в реальности. Он отметил, что уважает решение сине-гранатовых, но надо понять, что произошло на самом деле.

«Это не было экономическим решением, я точно это знаю. Я обсуждал это с Лапортой (президент «Барселоны» Жоан Лапорта. — прим. ФАН) лично, по телефону и с его советом директоров. Если бы причина была экономической, мы бы нашли решение», — передает слова Тебаса портал Sport.es.

В середине августа Месси заключил с «ПСЖ» соглашение, рассчитанное на два года с возможностью пролонгации еще на один сезон. До этого руководство «Барселоны» объявило, что не будет продлевать соглашение с Месси из-за экономических моментов, прописанных в регламенте Примеры. Аргентинец появился впервые в составе парижан 29 августа в матче против «Реймса».