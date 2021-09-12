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Глава Примеры Тебас прокомментировал уход Месси из «Барселоны»
Спорт
Глава Примеры Тебас прокомментировал уход Месси из «Барселоны»
Global Look Press  /  Gao Jing/XinHua

Барселона, 12 сентября. Президент чемпионата Испании (Примеры) Хавьер Тебас высказался на тему ухода аргентинского нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».

По словам руководителя лиги, в следующем сезоне по финансовым отчетам каталонского клуба станет понятно, мог ли остаться звездный форвард в реальности. Он отметил, что уважает решение сине-гранатовых, но надо понять, что произошло на самом деле.

«Это не было экономическим решением, я точно это знаю. Я обсуждал это с Лапортой (президент «Барселоны» Жоан Лапорта. — прим. ФАН) лично, по телефону и с его советом директоров. Если бы причина была экономической, мы бы нашли решение», — передает слова Тебаса портал Sport.es.

В середине августа Месси заключил с «ПСЖ» соглашение, рассчитанное на два года с возможностью пролонгации еще на один сезон. До этого руководство «Барселоны» объявило, что не будет продлевать соглашение с Месси из-за экономических моментов, прописанных в регламенте Примеры. Аргентинец появился впервые в составе парижан 29 августа в матче против «Реймса».

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