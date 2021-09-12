Лукашенко и Евкуров проинспектировали ход учений «Запад-2021» на полигоне в Белоруссии

Москва, 12 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров проинспектировали один из этапов стратегических учений «Запад-2021».

Как сообщает пресс-служба российского военного ведомства, они посетили белорусский полигон Обуз-Лесновский, где прошел один из основных розыгрышей практических действий войск.

В рамках тренировочных мероприятий воинские части Кантемировской танковой дивизии 1-й танковой армии и Воздушно-десантных войск ВС РФ, Силы специальных операций ВС Белоруссии, а также подразделения Отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Казахстана отработали маневры по отражению наступления условного противника. В ходе операции военные задействовали артиллерию, а также реактивные системы залпового огня. С их помощью удалось поразить цели, имитирующие минометные батареи и пункты управления врага.

Российско-белорусские учения «Запад-2021» стартовали 10 сентября. Ранее в рамках тренировочных мероприятий экипажи истребителей Су-35С Западного военного округа отработали перехват воздушных целей. Они вылетели с аэродрома в Рязанской области по команде дежурных сил ПВО и выполнили электронные пуски ракет по самолетам условного противника.