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Жители Ульяновска спасли из горящей квартиры 96-летнего пенсионера
Общество
Жители Ульяновска спасли из горящей квартиры 96-летнего пенсионера
vologda.ru  /  ВОЛОГДА.РФ

Ульяновск, 12 сентября. Соседи 96-летнего мужчины помогли ему эвакуироваться из горящей квартиры в пятиэтажном доме в Засвияжском районе Ульяновска. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

По информации ведомства, поздно вечером на Октябрьской улице произошло возгорание в квартире пенсионера в пятиэтажном доме. До приезда пожарных соседи вывели мужчину на улицу.

На место инцидента прибыли 19 спасателей и четыре единицы спецтехники. Огнеборцы оперативно потушили пожар. Вся квартира ветерана была закопчена огнем. Особенно пострадала одна из комнат размером 12 квадратных метров.

Жители Калининграда подняли домкратом дачный дом ради спасения котенка, застрявшего в крысиной норе, сообщало Федеральное агентство новостей. Малыш оказался на свободе и практически сразу нашел себе хозяйку

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