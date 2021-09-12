Жители Ульяновска спасли из горящей квартиры 96-летнего пенсионера

Ульяновск, 12 сентября. Соседи 96-летнего мужчины помогли ему эвакуироваться из горящей квартиры в пятиэтажном доме в Засвияжском районе Ульяновска. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

По информации ведомства, поздно вечером на Октябрьской улице произошло возгорание в квартире пенсионера в пятиэтажном доме. До приезда пожарных соседи вывели мужчину на улицу.

На место инцидента прибыли 19 спасателей и четыре единицы спецтехники. Огнеборцы оперативно потушили пожар. Вся квартира ветерана была закопчена огнем. Особенно пострадала одна из комнат размером 12 квадратных метров.

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