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Андрей Малахов прогулялся по городу с коробкой на голове
Шоу-бизнес
Андрей Малахов прогулялся по городу с коробкой на голове
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Апатиты, 12 сентября. Телеведущий Андрей Малахов прогулялся по городу Апатиты с коробкой на голове в рамках флешмоба, устроенного совместно с учениками центра современного искусства.

Звезда постоянно занята на съемках телевизионных проектов, однако это не мешает Малахову находить время на учеников школы в Апатитах. В честь Дня города 11 сентября телеведущий вместе с детьми сделал смешные шляпы из коробок, в которых все дружно прогулялись по улицам. Самодельные костюмы произвели большое впечатление как на жителей, так и на пользователей социальной сети, где появились видео и фото с праздника.

«Парад под руководством министра глупых идей в день 55-летия г. Апатиты готов посоревноваться с Met Gala!» — объяснил идею и прогулку в коробке Малахов в Instagram.

Несмотря на большую занятость, ведущий успевает еще и навещать своих друзей. Недавно он посетил певицу Ольгу Бузову и ее маму, отметив вместе с ними выход новой композиции артистки. По словам Малахова, он сорвался в гости к звезде прямо ночью, узнав о выходе ее нового хита.

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