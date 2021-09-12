Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 сентября 13:49
13:48
Происшествия
Питьевые водозаборы после разлива нефти в Перми не затронуты
13:46
Происшествия
Поддержавшего воссоединение Крыма с Россией активиста задержали в Праге
13:44
Шоу-бизнес
Елена Малышева показала свадебную фотографию, сделанную 34 года назад
13:44
Наука
Британский врач Кристофер Хантли оценил пользу удаленки для здоровья человека
13:41
Общество
Врач-педиатр Румянцев объяснил важность диспансеризации переболевших COVID-19 детей
13:39
Экономика
Украина надеется возродить деградировавшую авиапромышленность
13:39
Происшествия
Напавший на девочку в Солнечногорске мужчина был судим
13:38
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» планирует совершить экстренную посадку в Екатеринбурге
13:38
Общество
Специалисты портала Food News назвали полезные для здоровья свойства имбиря
13:37
Политика
Политик Молохов призвал Украину забыть о Крыме
Все новости

Россия нарастила поставки алюминия за рубеж
Экономика
Россия нарастила поставки алюминия за рубеж
pixabay.com  /  Ralf Kunze

Москва, 12 сентября. Объем экспорта отечественного алюминия вырос в 9 раз в натуральном выражении и в 10 раз в денежном.

Июль продемонстрировал значительный прирост поставок алюминия российского производства заграницу. В течение этого месяца, Россия экспортировала 3 млн тонн, заработав на этом 7,4 млрд долларов, как указывается в отчете Федеральной таможенной службы.

Отмечается, что в прошлом году РФ поставила за рубеж 2,7 млн тонн стоимостью 4,2 млрд долларов. На экспорт необработанного металла в июле пришлось 3,01 млн тонн (+776%) к началу лета. Денежная прибавка достигла 869% (7,386 млрд долларов).

Период с января по июль характеризовался поставками в 4,6 млн тонн на 10,3 млрд долларов. Динамика за этот промежуток времени показала прибавку в 238% в натуральном выражении и в 461% в денежном. Начиная с августа, в стране начали работать специальные пошлины на вывоз черных и цветных металлов, чтобы сдержать ценовой рост на продукцию внутри России.

Общий внешнеторговый оборот РФ с января по июль текущего года достиг 420,8 млрд долларов, увеличившись на 34,3% к аналогичному периоду прошлого года.

Исторический максимум за 13 лет ранее продемонстрировал алюминий в ходе торговой сессии на Лондонской бирже металлов (LME). Специалисты связывают это с событиями в Гвинее.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Россия нарастила поставки алюминия за рубеж
экспорт статистика алюминий
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru