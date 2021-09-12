Россия нарастила поставки алюминия за рубеж

Москва, 12 сентября. Объем экспорта отечественного алюминия вырос в 9 раз в натуральном выражении и в 10 раз в денежном.

Июль продемонстрировал значительный прирост поставок алюминия российского производства заграницу. В течение этого месяца, Россия экспортировала 3 млн тонн, заработав на этом 7,4 млрд долларов, как указывается в отчете Федеральной таможенной службы.

Отмечается, что в прошлом году РФ поставила за рубеж 2,7 млн тонн стоимостью 4,2 млрд долларов. На экспорт необработанного металла в июле пришлось 3,01 млн тонн (+776%) к началу лета. Денежная прибавка достигла 869% (7,386 млрд долларов).

Период с января по июль характеризовался поставками в 4,6 млн тонн на 10,3 млрд долларов. Динамика за этот промежуток времени показала прибавку в 238% в натуральном выражении и в 461% в денежном. Начиная с августа, в стране начали работать специальные пошлины на вывоз черных и цветных металлов, чтобы сдержать ценовой рост на продукцию внутри России.

Общий внешнеторговый оборот РФ с января по июль текущего года достиг 420,8 млрд долларов, увеличившись на 34,3% к аналогичному периоду прошлого года.

Исторический максимум за 13 лет ранее продемонстрировал алюминий в ходе торговой сессии на Лондонской бирже металлов (LME). Специалисты связывают это с событиями в Гвинее.