Sohu: модернизированные Ту-160 ВКС РФ будут представлять большую опасность для США

Пекин, 12 сентября. Российский стратегический бомбардировщик Ту-160 после модернизации оставит США лишь одну причину для радости, за которую американцы должны быть благодарны, считают эксперты из КНР.

Обозреватели китайского издания Sohu в своем материале пишут, что «Белый лебедь» Воздушно-космических сил России на сегодняшний день остается наиболее совершенным стратегическим бомбардировщиком в мире. Как передает «ПолитРоссия», он является самым большим военным сверхзвуковым самолетом с изменяемой стреловидностью крыла. Помимо этого, Ту-160 входит в число самых тяжелых боевых летательных машин.

Китайские эксперты указывают, что внушительные характеристики бомбардировщика были еще больше повышены благодаря глубокой модернизации. Отмечается, что «Белые лебеди» получили передовое пилотажно-навигационное оборудование, новую радиолокационную станцию и систему радиоэлектронной борьбы. А в ближайшее время самолеты будут оснащены усовершенствованным двигателем второго этапа НК-32-02. Аналитики Sohu отмечают ,что после этого боевой потенциал Ту-160, в частности радиус действия, возрастет многократно.

«Единственная радость для Соединенных Штатов заключается в том, что Россия не намерена поставлять на экспорт двигатель НК-32-02 раньше, чем через 30 лет. А это значит, что США могут хотя бы не беспокоиться о новой угрозе, исходящей от другой страны, помимо РФ», — заключили журналисты.

Ранее сообщалось, что читатели Daily Express усомнились в способности США напугать Россию самолетами B-2. По их мнению, американская «игра мускулами» не выглядит убедительно после бегства американцев из Афганистана.