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Экс-жена Бориса Краснова прокомментировала слухи о долгах художника
Шоу-бизнес
Экс-жена Бориса Краснова прокомментировала слухи о долгах художника
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 12 сентября. Бывшая жена художника Бориса Краснова Евгения высказалась о предполагаемых задолженностях сценографа, который ушел из жизни 7 сентября.

Звезды российского шоу-бизнеса почтили память художника Бориса Краснова на церемонии в Москве. Последние дни жизни сценограф провел в хосписе из-за продолжительной болезни. Кроме того, вскоре появились слухи, что Краснов оставил после себя долги.

Бывшая модель отметила, что долгое время заботилась об экс-муже, несмотря на развод. Она также прокомментировала домыслы вокруг художника и заверила, что пара давно решила вопрос имущества благодаря брачному договору.

«У нас был брачный договор. Мы уже все поделили давным-давно, десять лет назад. Люди могут говорить, что угодно. Если кто-то будет порочить честь моего мужа, то буду с этим бороться, пусть они это запомнят», — заявила Краснова.

Сценограф ушел из жизни в 60 лет, парализованный из-за поражения мозга. Прощание с художником состоялось в траурном зале Троекуровского кладбища. Церемонию посетила певица Алла Пугачева, которая почтила память покойного друга. Вместе с артисткой также были замечены телеведущий Максим Галкин и певец Валерий Сюткин.

Певица Анита Цой также почтила память Бориса Краснова. Звезда рассказала, каким запомнится художник благодаря своему творчеству.

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Все новости / Шоу-бизнес / Экс-жена Бориса Краснова прокомментировала слухи о долгах художника
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