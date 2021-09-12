Глава MI5 Маккаллум: ситуация в Афганистане грозит новым «11 сентября»

Лондон, 12 сентября. Решение США вывести войска из Афганистана может обернуться терактом, который по масштабам не будет уступать событиям 11 сентября 2001 года, заявил глава MI5 Кен Маккаллум.

По его словам, действия американских властей «приободрило и воодушевило» исламские радикальные формирования. Но речь идет не только о подъеме морального духа. Боевики могут пойти на перегруппировку сил ради новых изощренных атак, предупреждает руководитель британской контрразведки.

«Они воссоздадут и снова поставят нас перед лицом хорошо разработанных сложных заговоров, с которыми мы столкнулись во время терактов 11 сентября и в последующие годы», — констатировал Маккаллум.

В конце августа последние подразделения Вооруженных сил США покинули Афганистан. К тому моменту власть в стране уже захватили боевики «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.