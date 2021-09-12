Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 сентября 13:49
13:46
Происшествия
Поддержавшего воссоединение Крыма с Россией активиста задержали в Праге
13:44
Шоу-бизнес
Елена Малышева показала свадебную фотографию, сделанную 34 года назад
13:44
Наука
Британский врач Кристофер Хантли оценил пользу удаленки для здоровья человека
13:41
Общество
Врач-педиатр Румянцев объяснил важность диспансеризации переболевших COVID-19 детей
13:39
Экономика
Украина надеется возродить деградировавшую авиапромышленность
13:39
Происшествия
Напавший на девочку в Солнечногорске мужчина был судим
13:38
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» планирует совершить экстренную посадку в Екатеринбурге
13:38
Общество
Специалисты портала Food News назвали полезные для здоровья свойства имбиря
13:37
Политика
Политик Молохов призвал Украину забыть о Крыме
13:37
Политика
Памфилова сообщила о готовности избирательной системы к голосованию на более чем 99%
Все новости

Китайский посол Ган призвал США прекратить ухудшать отношения с Пекином

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 13:01
Политика
Китайский посол Ган призвал США прекратить ухудшать отношения с Пекином
Global Look Press  /  Xie Huanchi/ZUMAPRESS.com

Пекин, 12 сентября. Вашингтон и Пекин могут начать диалог, если будут созданы определенные условия. Об этом сообщил китайский посол в США Цинь Ган.

Политик сделал неожиданное заявление во время участия в закрытой видеоконференции, которую организовали в конце августа Национальный комитет по отношениям между Соединенными Штатами Америки и Китаем (NCUSCR). Цинь Ган призвал Вашингтон прекратить ухудшать отношения с Пекином. Стороны должны решить разногласия. Однако сначала необходимо создать особые условия для начала диалога.

«В противном случае, если мы не можем разобраться с нашими разногласиями, вам стоит заткнуться», — цитирует слова китайского посла издание The National Review.

В последний раз серьезный дипломатический скандал возник между Китаем и США в марте этого года. Тогда проходила встреча делегаций двух стран. Во время дискуссии американцев обвинили в нарушении протокола и неподобающем поведении. В ответ западные политики раскритиковали действия Пекина и заявили, что, наоборот, китайская сторона начала раздувать конфликт.

Недавно, президент США Джо Байден впервые за семь месяцев провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином. Стороны обсудили возможные дальнейшие шаги в двусторонних отношениях.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Китайский посол Ган призвал США прекратить ухудшать отношения с Пекином
сша китай диалог
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru