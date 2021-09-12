Китайский посол Ган призвал США прекратить ухудшать отношения с Пекином

Пекин, 12 сентября. Вашингтон и Пекин могут начать диалог, если будут созданы определенные условия. Об этом сообщил китайский посол в США Цинь Ган.

Политик сделал неожиданное заявление во время участия в закрытой видеоконференции, которую организовали в конце августа Национальный комитет по отношениям между Соединенными Штатами Америки и Китаем (NCUSCR). Цинь Ган призвал Вашингтон прекратить ухудшать отношения с Пекином. Стороны должны решить разногласия. Однако сначала необходимо создать особые условия для начала диалога.

«В противном случае, если мы не можем разобраться с нашими разногласиями, вам стоит заткнуться», — цитирует слова китайского посла издание The National Review.

В последний раз серьезный дипломатический скандал возник между Китаем и США в марте этого года. Тогда проходила встреча делегаций двух стран. Во время дискуссии американцев обвинили в нарушении протокола и неподобающем поведении. В ответ западные политики раскритиковали действия Пекина и заявили, что, наоборот, китайская сторона начала раздувать конфликт.

Недавно, президент США Джо Байден впервые за семь месяцев провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином. Стороны обсудили возможные дальнейшие шаги в двусторонних отношениях.