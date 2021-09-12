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Источники рассказали о местонахождении лидера сопротивления в Панджшере Ахмада Масуда

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 13:06
Весь мир
Источники рассказали о местонахождении лидера сопротивления в Панджшере Ахмада Масуда
Федеральное агентство новостей  / 

Кабул, 12 сентября. Лидер панджшерского сопротивления Ахмад Масуд-младший все еще находится на территории Афганистана, несмотря на слухи о его отъезде за рубеж. Об этом сообщает иранское агентство Fars News со ссылкой на собственные источники.

Ранее появлялись данные о том, что после длительных столкновений сил сопротивления с боевиками движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) в Панджшере Масуд мог выехать на территорию Турции или иного государства.

«Он находится в безопасном месте, и слухи о том, что он покинул Афганистан и отправился в Турцию или другую страну, не соответствуют действительности. Он поддерживает связь с Панджшерской долиной», — заявил источник.

Рассказал собеседник агентства и об обстановке в Панджшере. По его словам, порядка 70% перевалов находятся под контролем талибов, однако ключевые объекты самой долины по-прежнему контролируются силами сопротивления.

Сам Ахмад-Масуд младший в минувший понедельник обращался к жителям Афганистана с призывом присоединиться к сопротивлению и дать отпор «Талибану».

«Где бы вы ни были, я призываю вас начать национальное восстание за достоинство, свободу и процветание нашей страны», — заявлял лидер ополчения.

Власть в Афганистане перешла к движению «Талибан» в середине августа — после того как пала столица страны Кабул. Боевики взяли город без боя, а прежнее правительство во главе с экс-президентом Ашрафом Гани сложило полномочия. Сам Гани при этом бежал за рубеж — в Объединенные Арабские Эмираты.

Панджшер оставался последним неподконтрольным талибам регионом. В провинции сформировалось сопротивление, возглавил которое Ахмад Масуд-младший — сын известного полевого командира моджахедов. К ополчению также примкнули бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех и маршал Абдул Рашид Дустум.

Через некоторое время после падения афганской столицы талибы и лидеры ополчения приступили к переговорам о дальнейшей судьбе долины. Однако диалог в итоге зашел в тупик, лидеры сопротивления заявили, что сложат оружие лишь при условии формирования инклюзивного правительства в республике, а талибы начали наступление на Панджшер.

В начале сентября группировка заявила, что сумела установить контроль над всей территорией региона. В дальнейшем эти утверждения не раз опровергались, однако в конечном итоге было объявлено, что силы сопротивления отошли в горы и готовы начать партизанскую войну в Афганистане.

Спустя сутки после этого «Талибан» представил обновленный состав временного правительства, ключевые должности в котором получили лидеры движения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан панджшер
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