Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 сентября 13:49
13:48
Происшествия
Питьевые водозаборы после разлива нефти в Перми не затронуты
13:46
Происшествия
Поддержавшего воссоединение Крыма с Россией активиста задержали в Праге
13:44
Шоу-бизнес
Елена Малышева показала свадебную фотографию, сделанную 34 года назад
13:44
Наука
Британский врач Кристофер Хантли оценил пользу удаленки для здоровья человека
13:41
Общество
Врач-педиатр Румянцев объяснил важность диспансеризации переболевших COVID-19 детей
13:39
Экономика
Украина надеется возродить деградировавшую авиапромышленность
13:39
Происшествия
Напавший на девочку в Солнечногорске мужчина был судим
13:38
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» планирует совершить экстренную посадку в Екатеринбурге
13:38
Общество
Специалисты портала Food News назвали полезные для здоровья свойства имбиря
13:37
Политика
Политик Молохов призвал Украину забыть о Крыме
Все новости

«Бросили на съедение террористам»: Аббас Джума об итогах афганской кампании США

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 13:14
Весь мир
«Бросили на съедение террористам»: Аббас Джума об итогах афганской кампании США
flickr.com  /  @The U.S. Army

Вашингтон, 12 сентября. Очередную годовщину одного из самых кровавых за историю США терактов — 11 сентября — омрачил вывод американских войск из Афганистана. Серия атак в 2001 году по зданиям Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, унесшая жизни около трех тысяч человек, стала поводом для начала военной операции в южноазиатской стране. Тогда врагом номер один был объявлен основатель террористической организации «Аль-Каида»1 Усама бен Ладен, а главный удар пришелся на группировку «Талибан»1, укрывшую его. Эта военная эпопея продолжалась порядка 20 лет и унесла жизни 2,5 тысяч американских солдат, более 20 тысяч получили ранения. Еще 13 военнослужащих погибли в результате теракта при эвакуации. Всего жертвами взрыва стали не менее 185 человек.

Что это было?

Очередная годовщина уничтожения зданий Всемирного торгового центра стала своеобразным итогом более чем 20-летнего пребывания в Афганистане. В далеком 2001 году Джордж Буш в телеобращении пообещал выиграть «войну против терроризма». Однако ни ему, ни еще трем последующим президентам не удалось этого сделать, в связи с чем было решено вывести войска. Как итог — «Талибан», который США сами когда-то и породили, пришел к власти в стране. А американцам пришлось в спешке покидать государство, оставляя сотни единиц оружия, техники и тысячи афганцев, которым они клятвенно обещали «построить демократию» и защитить их. Никто ничего не объяснил и самим военным. У них и обычных американцев до сих пор остались десятки вопросов: что это было и зачем?

«Бросили на съедение террористам»: Аббас Джума об итогах афганской кампании США
Global Look Press  / Hindustan Times

За те 20 лет, что США находились в Афганистане, они не только не смогли победить «Талибан»: под «руководством» американцев страна превратилась в крупнейшую колыбель терроризма. Помимо известных «Аль-Каиды» и ИГИЛ1, в государстве насчитывается около 20 организаций, таких как «Хизб ут-Тахрир», «Джамаат Ансаруллах», «Армия пророка» и других, которые теперь угрожают не только Афганистану, но и всему миру.

Обескровили и высосали

По мнению журналиста и эксперта по Ближнему Востоку Аббаса Джумы, у американцев не было какого-то конкретного плана по борьбе с террористами в Афганистане, когда они заходили туда, не появилось и после. Все, что им удалось сделать за эти годы, — это заработать.

«Бросили на съедение террористам»: Аббас Джума об итогах афганской кампании США
Федеральное агентство новостей  / Аббас Джума

«Я предполагаю, что ни того, ни другого не было. Раздербанить страну, нажиться на этом, заработать много-много денег — да. И если судить с такой точки зрения, то американцы успешно завершили свою операцию и спокойно покинули эту несчастную страну, обескровив ее, высосав все, что только можно и бросив на съедение террористов, которых они, собственно говоря, сами и вскормили», — сказал эксперт.

Поверили в демократию

Джума отмечает, что одно из самых тяжелых последствий для Афганистана после присутствия США, – психологическое. Они 20 лет убеждали людей в необходимости демократии и насаждали свои ценности. И многие афганцы им поверили, думая, что «американцы — гарант их стабильности». Но теперь они просто ушли, оставив недоумевающее население, которое не понимает, как им теперь быть, и готово цепляться за шоссе самолетов, лишь бы не оставаться на родине.

«У людей паника практически на пустом месте. «Талибан» — кровавая террористическая группировка, но даже она не сделала столько зла, чтобы люди предпочитали испытывать удачу на шасси самолета, а не у себя дома. Такую реакцию местного населения я связываю исключительно с настроем — с тем, что там наделали США с психологической точки зрения. Вот чем занимались американцы долгие годы, а уж никак не борьбой с террором. Об этом свидетельствует то, что, когда они ушли, террористы показали: они не только не ослабли, но и окрепли, расплодились и готовы как никогда к новым схваткам, новым битвам, новым терактам», — подытожил востоковед.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / «Бросили на съедение террористам»: Аббас Джума об итогах афганской кампании США
сша афганистан военное вмешательство
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru