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Жительницу Соснового Бора изнасиловали на Привокзальной площади в Мурино
Происшествия
Жительницу Соснового Бора изнасиловали на Привокзальной площади в Мурино
Невские Новости

Санкт-Петербург, 12 сентября. Сотрудники полиции ведут розыск жителя Северной столицы. По словам заявительницы, 26-летний горожанин совершил изнасилование.

В одно из отделений полиции обратилась жительница Ленобласти. Женщина рассказала, что накануне стала жертвой сексуального насилия, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Девушка затруднилась назвать точный номер квартиры, где было совершено преступление. Заявительница отметила, что находилась в Мурино в доме на Привокзальной площади. От нее силовики также узнали имя и фамилию обидчика. Стражи порядка уже выяснили адрес его регистрации. Местоположение предполагаемого насильника устанавливается.

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изнасилование квартира полиция
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